Bağdat’ta patlama: 5 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir minibüse yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:37
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Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat’ın merkezindeki Babil Şerci bölgesinde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen patlayıcı düzeneğinin infilak ettiği bildirildi. Patlama sonucu araçta bulunan 5 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı kaydedildi.


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