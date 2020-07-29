Bağdat’ta patlama: 5 yaralı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:37

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat’ın merkezindeki Babil Şerci bölgesinde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen patlayıcı düzeneğinin infilak ettiği bildirildi. Patlama sonucu araçta bulunan 5 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı kaydedildi.



