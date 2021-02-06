Bağımsız müzisyen çevrimiçinde dinleyiciyle buluşacak: 'Eda Baba ile Zamanda Yolculuk'
Bağımsız müzisyen Eda Baba, izleyiciyi Türkiye müzik tarihinde küçük bir yolculuğa çıkaracağı "Eda Baba ile Zamanda Yolculuk" konseri ile 27 Şubat’ta PSM Online’da olacak.
2019 Şubat ayında piyasaya sürdüğü ilk solo albümü "Bir Küçük Tebessüm"ün ardından Temmuz 2020’de ikinci solo albümü “Can Suyu”nu dinleyicisiyle buluşturan ve 13 yıldır müzik sahnesinde olan bağımsız müzisyen Eda Baba, PSM Online’da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Şarkıların yanı sıra kendi müzikal yolculuk hikayesini ve Türkiye müzik tarihine uzanan küçük bir yolculuğu da içerisinde barındıran PSM Online’a özel “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” konser, 27 Şubat akşamı, saat 21.00’da online.zorlupsm.com’da olacak.
Konserin biletlerine passo.com.tr üzerinden ulaşabiliyor.
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