Bağışıklık sisteminizin zayıfladığını gösteren 6 işaret

26 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

1. STRES SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK İSE

Amerikan Psikoloji Derneği’nin bir raporuna göre, uzun süreli stres, bağışıklık sisteminizin tepkilerini zayıflatıyor. Bunun nedeni, stresin vücudun lenfositlerini, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan beyaz kan hücrelerini azaltması. Doktorlar, “lenfosit seviyeniz ne kadar düşükse, soğuk algınlığı ve virüsler için o kadar fazla risk altındasınız” diyor.

Aynı şekilde adrenalin, vücudunuzun hücrelerinde depolanan yağların salınmasına ve enerjiye dönüştürülmesine neden olur. Bu, stres zamanlarında kolesterol ve kan lipidlerinin (temelde kandaki yağ) seviyelerinin yükselmesine neden olacak kadar etkili olabilir. Ancak sürekli kan lipit seviyeleri, kanınızda çok fazla trigliserit bulunmasına neden olabilir ve bu da kalp hastalığı riskinizi artırabilir.

2. SIK SIK NEZLE OLUYORSANIZ

Yetişkinlerin her yıl iki veya üç kez soğuk algınlığı nedeniyle hapşırması ve burnunu çekmesi tamamen normal. Çoğu insan 7 ila 10 gün içinde iyileşir. Uzmanlar, “Bu süre zarfında, bağışıklık sisteminin antikor geliştirmesi ve sinir bozucu mikroplarla savaşması üç ila dört gün sürer” diyor.

Ancak sürekli soğuk algınlığı yaşıyorsanız ya da normal seyrini geçiyor ve uzuyorsa, bu bağışıklık sisteminizin zorlandığının açık işareti.

Yaşamımız boyunca, tipik olarak her biri yaklaşık beş gün süren yaklaşık 200 soğuk algınlığı nöbeti geçiririz.

3. BAĞIRSAK PROBLEMİ

Sık sık ishal, gaz veya kabızlık yaşıyorsanız, bu bağışıklık sisteminizin tehlikeye girdiğinin bir işareti olabilir. Araştırmalar, bağışıklık sisteminizin yaklaşık yüzde 70’inin sindirim sisteminizde bulunduğunu gösteriyor. Orada yaşayan faydalı bakteri ve mikroorganizmalar bağırsaklarınızı enfeksiyondan korur ve bağışıklık sistemini destekler.

Yararlı bağırsak bakterileri düşükse sizi virüslere karşı açık hale getirebilir, kronik iltihaplanmalar ve hatta otoimmün bozukluklar riski altında kalabilirsiniz.

4. YARALAR YAVAŞ İYİLEŞİYORSA

Yanık, kesik veya sıyrık olduktan sonra cildiniz hasar kontrol moduna geçer. Vücudunuz, yeni cildin yenilenmesine yardımcı olmak için yaraya besin açısından zengin kan göndererek yarayı korumaya çalışır.

Bu iyileşme süreci sağlıklı bağışıklık hücrelerine bağlıdır. Ancak bağışıklık sisteminiz yavaşsa, cildiniz yenilenemez. Yaralarınız oyalanır ve iyileşmekte zorlanır.

5. SIK ENFEKSİYONLARINIZ VARSA

Sık görülen enfeksiyonlarla savaşıyor gibiyseniz, bağışıklık sisteminiz size COVID-19 saldırılarına karşı zayıf olduğu mesajını gönderiyor olabilir.

Amerikan Alerji Astım ve İmmünoloji Akademisi, yetişkinlerde olası bir bağışıklık yetersizliği belirtilerinin şunları içerdiğini belirtiyor:

Bir yılda dörtten fazla kulak enfeksiyonu geçirme

İki kez zatürree gelişmesi

Kronik sinüzit veya bir yılda üçten fazla bakteriyel sinüzit atağından mustarip olmak

Yılda ikiden fazla antibiyotiğe ihtiyaç duymak

6. SÜREKLİ YORGUNSANIZ

Yeterince uyuyorsanız ve hâlâ yorgunluk çekiyorsanız, bağışıklık sisteminizin size bir şey söylemeye çalıştığını düşünmeye değer. Bağışıklık sisteminiz mücadele ettiğinde, enerji seviyeniz de mücadele eder. Bunun nedeni, vücudunuzun bağışıklık sisteminizi beslemek ve böylece mikroplarla savaşmak için enerji tasarrufu yapmaya çalışmasıdır.

GÜÇLENDİRMEK İÇİN YOLLAR

Yukarıdaki uyarı işaretleri tanıdık geliyorsa, bağışıklık sisteminize biraz daha dikkat etmeniz gerekir. COVID-19 virüsünden kurtulma şansına sahip olmak için birkaç yaşam tarzı değişikliğine ihtiyacınız var ve yeni alışkanlıklar doğal olarak bağışıklık sisteminizi güçlü ve sağlıklı tutabilir, çok geç olabilir, ancak,

- Dengeli bir diyet

- Yeterli uyku

- Düzenli egzersiz

- Ellerinizi sık yıkamak

- Aşılarınızı takip etmek

- Sağlıklı kilonuzu korumak

- Sigara içmemek

- Stresi en aza indirmek bağışıklık sistemine yardım edebilir.