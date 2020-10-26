Bağışıklık sisteminizin zayıfladığını gösteren 6 işaret
Araştırmacılara ve tıp uzmanlarına göre, sigara içenlerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ve yaşlı kişilerde virüs çok etkili. Grip mevsimi kapıda. Ve bağışıklık sistemimizin, karşılaştığınız mikroplarla savaşacak kadar güçlü olmasını istiyoruz. Ancak sık sık hasta olduğunuzu, yorgun hissettiğinizi veya çözemeyeceğiniz başka belirtileriniz olduğunu fark ettiyseniz, bu bağışıklık sisteminizin zayıfladığı anlamına gelebilir. İşte bağışıklık sistemimizin zayıflamaya başladığını gösteren işaretler.
1. STRES SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK İSE
Amerikan Psikoloji Derneği’nin bir raporuna göre, uzun süreli stres, bağışıklık sisteminizin tepkilerini zayıflatıyor. Bunun nedeni, stresin vücudun lenfositlerini, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan beyaz kan hücrelerini azaltması. Doktorlar, “lenfosit seviyeniz ne kadar düşükse, soğuk algınlığı ve virüsler için o kadar fazla risk altındasınız” diyor.
Aynı şekilde adrenalin, vücudunuzun hücrelerinde depolanan yağların salınmasına ve enerjiye dönüştürülmesine neden olur. Bu, stres zamanlarında kolesterol ve kan lipidlerinin (temelde kandaki yağ) seviyelerinin yükselmesine neden olacak kadar etkili olabilir. Ancak sürekli kan lipit seviyeleri, kanınızda çok fazla trigliserit bulunmasına neden olabilir ve bu da kalp hastalığı riskinizi artırabilir.
2. SIK SIK NEZLE OLUYORSANIZ
Yetişkinlerin her yıl iki veya üç kez soğuk algınlığı nedeniyle hapşırması ve burnunu çekmesi tamamen normal. Çoğu insan 7 ila 10 gün içinde iyileşir. Uzmanlar, “Bu süre zarfında, bağışıklık sisteminin antikor geliştirmesi ve sinir bozucu mikroplarla savaşması üç ila dört gün sürer” diyor.
Ancak sürekli soğuk algınlığı yaşıyorsanız ya da normal seyrini geçiyor ve uzuyorsa, bu bağışıklık sisteminizin zorlandığının açık işareti.
Yaşamımız boyunca, tipik olarak her biri yaklaşık beş gün süren yaklaşık 200 soğuk algınlığı nöbeti geçiririz.
3. BAĞIRSAK PROBLEMİ
Sık sık ishal, gaz veya kabızlık yaşıyorsanız, bu bağışıklık sisteminizin tehlikeye girdiğinin bir işareti olabilir. Araştırmalar, bağışıklık sisteminizin yaklaşık yüzde 70’inin sindirim sisteminizde bulunduğunu gösteriyor. Orada yaşayan faydalı bakteri ve mikroorganizmalar bağırsaklarınızı enfeksiyondan korur ve bağışıklık sistemini destekler.
Yararlı bağırsak bakterileri düşükse sizi virüslere karşı açık hale getirebilir, kronik iltihaplanmalar ve hatta otoimmün bozukluklar riski altında kalabilirsiniz.
4. YARALAR YAVAŞ İYİLEŞİYORSA
Yanık, kesik veya sıyrık olduktan sonra cildiniz hasar kontrol moduna geçer. Vücudunuz, yeni cildin yenilenmesine yardımcı olmak için yaraya besin açısından zengin kan göndererek yarayı korumaya çalışır.
Bu iyileşme süreci sağlıklı bağışıklık hücrelerine bağlıdır. Ancak bağışıklık sisteminiz yavaşsa, cildiniz yenilenemez. Yaralarınız oyalanır ve iyileşmekte zorlanır.
5. SIK ENFEKSİYONLARINIZ VARSA
Sık görülen enfeksiyonlarla savaşıyor gibiyseniz, bağışıklık sisteminiz size COVID-19 saldırılarına karşı zayıf olduğu mesajını gönderiyor olabilir.
Amerikan Alerji Astım ve İmmünoloji Akademisi, yetişkinlerde olası bir bağışıklık yetersizliği belirtilerinin şunları içerdiğini belirtiyor:
Bir yılda dörtten fazla kulak enfeksiyonu geçirme
İki kez zatürree gelişmesi
Kronik sinüzit veya bir yılda üçten fazla bakteriyel sinüzit atağından mustarip olmak
Yılda ikiden fazla antibiyotiğe ihtiyaç duymak
6. SÜREKLİ YORGUNSANIZ
Yeterince uyuyorsanız ve hâlâ yorgunluk çekiyorsanız, bağışıklık sisteminizin size bir şey söylemeye çalıştığını düşünmeye değer. Bağışıklık sisteminiz mücadele ettiğinde, enerji seviyeniz de mücadele eder. Bunun nedeni, vücudunuzun bağışıklık sisteminizi beslemek ve böylece mikroplarla savaşmak için enerji tasarrufu yapmaya çalışmasıdır.
GÜÇLENDİRMEK İÇİN YOLLAR
Yukarıdaki uyarı işaretleri tanıdık geliyorsa, bağışıklık sisteminize biraz daha dikkat etmeniz gerekir. COVID-19 virüsünden kurtulma şansına sahip olmak için birkaç yaşam tarzı değişikliğine ihtiyacınız var ve yeni alışkanlıklar doğal olarak bağışıklık sisteminizi güçlü ve sağlıklı tutabilir, çok geç olabilir, ancak,
- Dengeli bir diyet
- Yeterli uyku
- Düzenli egzersiz
- Ellerinizi sık yıkamak
- Aşılarınızı takip etmek
- Sağlıklı kilonuzu korumak
- Sigara içmemek
- Stresi en aza indirmek bağışıklık sistemine yardım edebilir.
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