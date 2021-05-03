Bahar Candan'dan şaşırtan ilan: Parayla arkadaş arıyor

Katıldığı bir moda yarışmasından sonra popüler kültür figürü haline gelen Bahar Candan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda parayla arkadaş aradığını duyurdu. Candan, "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek her şeyi vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:03
Bahar Candan'dan şaşırtan ilan: Parayla arkadaş arıyor
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Katıldığı bir yarışma programında sergilediği tuhaf hareketler ve mimiklerle ünlü olan ve popüler kültür figürü haline gelen Bahar Candan, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Candan, son olarak, takipçilerinden şaşırtıcı bir istekte bulundu.

Yalnızlığından şikayet eden ve 5 bin TL karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıklayan fenomen isim, "Bahar Candan'a arkadaş olacak iş ilanı. 5 bin TL maaş + sigorta + 3 öğün + 1 ara öğün" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

POPÜLER KÜLTÜR FİGÜRÜ HALİNE GELDİ

Katıldığı yarışma programının ardından açıklamaları ve paylaşımlarıyla çokça gündeme gelen Bahar Candan, özellikle sosyal medyada bir popüler kültür figürü haline geldi. Candan, son olarak saçlarını sarıya boyatması ve verdiği kilolarla konuşulmuştu.

Candan'ın Instagram'da 438 bin takipçisi bulunuyor.


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