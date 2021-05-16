“Bahar Gelmiş Olmalı”: Barış Yıldırım’ın dört şarkılık albümü yayımlandı

16 Mayıs 2021 Pazar, 12:43

Barış Yıldırım, ilk kısaçaları Bahar Gelmiş Olmalı’yı kendi etiketi Bandera ile çıkarıyor. Dört şarkılık EP’de biri dışındaki tüm şarkıların sözleri ve müziklerin tümü Barış Yıldırım’a ait.

Barış Yıldırım 30 yıldır müzik yapıyor, 10 yıldır müzik videoları yayımlıyor ve son 1 yıldır da dijital platformlardan teklilerini paylaşıyor. Çok çeşitli kolektif çalışmalarda müzikleriyle ve yorumlarıyla yer alan, iki şarkısı İlkay Akkaya, bir şarkısı ise Pınar Sezgi tarafından daha önce yorumlanmış olan Yıldırım, klasik müzikten Anadolu ve dünya halk müziklerine uzanan, popüler ve batılı janrları çapraz kesen bir yelpazenin farklı kanatlarında şarkılar yapmayı seviyor. Bu EP’den önce “Ela Gözlerini” (Onur Gülbudak’la iki gitarla canlı kaydettikleri, anonim sözlere dayanan türkü formunda bir beste), “Buldum Seni” (bir gitar şarkısı) ve “Direndikçe” (sözünü Av. Ayşegül Karpuz’un yazdığı bir direniş şarkısı) teklileri Spotify, Apple Müzik, Tidal, YouTube Müzik ve diğer dijital platformlarda yayımlandı. Bunlara ve müzisyenin diğer şarkılarına https://bit.ly/musicbandera adresindeki YouTube kanalından erişiliyor.

"ULAŞ BARDAKÇI'YA ADANMIŞ"

Kısaçaların konsepti, şubattan mayısa doğru giden aylar düşünülerek tasarlanmış. 19 Şubat 1972’de vurulan devrimci Ulaş Bardakçı’ya adanmış “Ulaş” şarkısı şubat ayına; Surlara yağan bahar yağmurlarını anlatan “Birdenbire” şarkısı mart ayına selam gönderiyor. Deniz Faruk Zeren’in sözlerini yazdığı “Birdenbire,” albüme adını veren “Bahar gelmiş olmalı” dizesinin de yer aldığı bir şiirin bestesi. 4 buçuk dakikalık süresiyle “Erguvanlar Açmadan”, adını nisan sonu mayıs başı açan erguvan çiçeklerinden alıyor. 1 Mayıs 2021’de müzisyenin YouTube kanalında yayımlanan “Mayıs Şarkısı”nın adı ise fırtınalı da geçse baharın, eninde sonunda köprüsünü yaza atacağını müjdeliyor.

Bahar Gelmiş Olmalı; Spotify, Apple Müzik, YouTube ve diğer müzik platformlarından dinlenebilir.