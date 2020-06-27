Bahçeli baroları hedef aldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.
Baroların yürüşüne CHP, HDP ve İYİ Parti’nin desteğinin
“sorumsuzluk” olduğunu kaydeden Bahçeli, “Şayet aranılan ve amaçlanan bir hak
talebini seslendirmek, malum kanuni düzenleme hazırlığı çerçevesinde siyasi
muhataplarla görüş, öneri ve fikirleri paylaşmak ise bunun yöntemi ayakkabı
eskitmek değil, sağduyulu diyaloglarla demokratik erdem göstermektir” dedi.
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Millete tepeden bakan,
fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske
girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır. Ortada
taslak bile yok iken, tekli-çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmek yanlış
ve sakat bir vehimdir. Kaldı ki demokrasinin çoğulculuğunu isteyenlerin, sıra
çoklu baro düşüncesine geldiğinde bir kaşık suda fırtına koparması çözülmesi
imkânsız bir çelişkidir.”
‘BU YAPI DEĞİŞTİRİLMELİ’
TTB gibi oluşumların da “terörle mücadeleye karşı çıkacak
kadar alçaldığını, bölücülerle aynı kareye girebilecek kadar
çirkinleştiklerini, milletle aralarına kapanmaz uçurumlar açtıklarını” dile
getiren Bahçeli, “Bu gayri milli ve gayri ahlaki yapı milletimizin tertemiz
iradesinden gücünü alan saygın milletvekilleri eliyle değiştirilmelidir. Cumhur
İttifakı bunu başarmaya muktedirdir. MHP, yapılacak her demokratik ve dengeli
çalışmaya mutlaka destek verecek, arkasında duracaktır” dedi.
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