Bahçeli baroları hedef aldı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Baroların yürüşüne CHP, HDP ve İYİ Parti’nin desteğinin “sorumsuzluk” olduğunu kaydeden Bahçeli, “Şayet aranılan ve amaçlanan bir hak talebini seslendirmek, malum kanuni düzenleme hazırlığı çerçevesinde siyasi muhataplarla görüş, öneri ve fikirleri paylaşmak ise bunun yöntemi ayakkabı eskitmek değil, sağduyulu diyaloglarla demokratik erdem göstermektir” dedi.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır. Ortada taslak bile yok iken, tekli-çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmek yanlış ve sakat bir vehimdir. Kaldı ki demokrasinin çoğulculuğunu isteyenlerin, sıra çoklu baro düşüncesine geldiğinde bir kaşık suda fırtına koparması çözülmesi imkânsız bir çelişkidir.”

‘BU YAPI DEĞİŞTİRİLMELİ’

TTB gibi oluşumların da “terörle mücadeleye karşı çıkacak kadar alçaldığını, bölücülerle aynı kareye girebilecek kadar çirkinleştiklerini, milletle aralarına kapanmaz uçurumlar açtıklarını” dile getiren Bahçeli, “Bu gayri milli ve gayri ahlaki yapı milletimizin tertemiz iradesinden gücünü alan saygın milletvekilleri eliyle değiştirilmelidir. Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir. MHP, yapılacak her demokratik ve dengeli çalışmaya mutlaka destek verecek, arkasında duracaktır” dedi.



