Bahçeli: Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği İzmir depremi için konuşurken "Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Betondan, demirden çalan insan müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İzmir depremine ilişkin konuşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece daha güçlü millet oluruz. Tüm suçu 2020'ye yıkmak kolaycılıktır. Keşke birkaç metre kare fazla pay almak uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Keşke zemin etüdü yapılsaydı. Biraz daha fazla kazanmak uğruna betondan, demirden çalan insan müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi. Keşke sağlam yapılmış binaların kolonlarını kesip alan genişleten basit ve ölümcül kurnazlıklara tevessül edilmeseydi.
Keşke çöken binaların depreme uygun olup olmadığı yıllar önce kontrol edilseydi. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır, geliyorum diyen felakete bu denli sessiz kalmak akıl karı değildir. Öncelikle yapılması gereken gündeme odaklanmaktır. Hiçbir insanımız açıkta bırakılmayacaktır. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir.
Dayanışmayla engelleri aşacağız."
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