Bahçeli: Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Evine dön" çağrısı yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasına yanıt verdi.



Yazılı bir açıklamada bulunan Bahçeli, Akşener’in adını geçirmeden şunları söyledi:

"Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle atılmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir. Cumhuriyet’in yüzüncü yılına temel sorunlarını kökten bitirmiş bir ülke olarak ulaşmak öncelikli ve önemli hedefimizdir. Bu çerçevede erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur."

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrılarını değerlendiren Akşener, “Erdoğan’ın çağrısı 'iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim' çağrısı ise destek veririz" demişti.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de açıklamada bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Bilinmelidir ki, 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır. Tarih yazan, tarih yapan büyük Türk milleti geleceğin kudret ve kuvveti mevkiine çıkacaktır. Türkiye düşmanlarının dümen suyuna giren siyasi odaklar hedefledikleri iktidarı ancak rüyalarında göreceklerdir.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mısır ile anlaşma imzalayan Yunanistan'a tepki göstererek, "Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın, Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir. Türk milletinin şakası yoktur. Ayağımızın altında dolaşanın akıbeti ezilmektir. Türkiye’yi Akdeniz´den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir. Geçmişin hesabını güncelleyip üzerimize öfkeyle gelenlerin ya akılları başlarından gitmiş ya da sirtakiden dolayı bedenleri ve beyinleri uyuşmuştur. Nasıl ki 780 bin km2´lik kara parçamızın tek bir taşından taviz vermiyorsak 460 bin km2´lik mavi vatanımızın da tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır.

Yunanistan Lozan Antlaşmasını çiğnemektedir. Yürürlükteki uluslararası antlaşmalar, bilhassa Doğu Ege Adalarının silahlandırılmasını yasaklamakta, yasal yükümlülükler getirmektedir. Yunanistan Türkiye’nin itirazlarına rağmen uluslararası hukuk çerçevesinde ahdi taahhütlerini ve antlaşmaları hiçe sayıp Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket etmektedir."

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlama hakkında ise, "Doğu Akdeniz’de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir" diye konuştu.