Bahçeli, gençliğe hitap etti: Siz Türk gençliğisiniz, yanlış bir tercihin içinde olan varsa dönsün

23 Şubat 2021 Salı, 10:48

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının tamamında gençliğe seslenen Bahçeli, gençliğe yönelik öğüt ve tavsiyelerde bulundu. "Gençler, kızgınlığınız olabilir, tepkileriniz sivri olabilir fakat siz biçim için paha biçilmez öneme sahipsiniz" diyen MHP lideri, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine de de değinip "Direnmeyi zalimlere ve Türkiye düşmanlarına karşı yapın. Siz Türk gençliğisiniz, yanlış bir tercihin içinde olan varsa dönsün" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından özetler şöyle:

"BİZ KUŞAKLARI X, Y, Z DİYE ELE ALMIYORUZ"

"-Bugün sizlerle sadece Türk gençliği üzerine konuşmak, görüşlerimi açıklamak istiyorum. Gelecek demek varolmak, hayata tutunma iddiası demektir. Geleneği ve geleceği arasında bağ kuramayan toplumların hazin sonlarına tarih ibretle şahitlik etmektedir. Özellikle 4 Ocak 2021'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren olaylar Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları yeniden deşifre etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "genç fikirler demek, gerçek fikirler demektir" sözüyle görüşümüzü doğrulamaktadır. Biz kuşakları X, Y, Z ile ele almıyoruz. Bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da sonuç çıkmayacağını görüyoruz.

-Gençlikten taviz vermemiz, onlara kulak tıkamamız söz konusu olamayacaktır. Düşüncesi ne olursa olsun, Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir. Biz Türk gençliğinin ruh kökünü, yüreğinde kopan fırtınalı sahilleri, kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyoruz. Hiç ayırt etmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum. Diri umutlarımızı Türk gençliği ile örtüştürdük. Bu zaman diliminde cari imkanlarımız nispetinde üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin heyecanı ile dolduk.

"İÇ VE DIŞ MİHRAKLAR..."

-Gençler üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyor, emellerini takip ediyoruz. 15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin genç nüfus oranı AB ülkelerininkinden çok daha fazladır. Bu stratejik gücümüzün apaçık delilidir. Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, duruşunu bozmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi, bu güçten çekinmelerinden dolayıdır.

-Aziz Atatürk'ün dediği gibi, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda akan kanda olduğu sürece baharımızı, hayallerimizi kimse hüzne döndüremez, döndürmeye de güçleri yetmez. Teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir.

"AĞIR VE ACIKLI ŞEKİLDE BEDEL ÖDEMELİLER"

-Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek, ne hücre evine yollayacak, ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybeden tek bir gencimiz dahi yoktur. Devşirdikleri kişilerin eline silah tutuşturanlar, üniversitelere tezgâh kuranlar bunun bedelini ağır ve acıklı şekilde ödemelidir.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ

-Boğaziçi'ndeki her gelişme açıkça çarpıtılmıştır. Hain çevrelerce kullanılmak istenmiştir. Bu işin içinde ne yazık ki siyasi partiler de yer almıştr

-Gençler, kızgınlığınız olabilir, tepkileriniz sivri olabilir fakat siz biçim için paha biçilmez öneme sahipsiniz. Kıt kanaat imkanlarla okuduğunuz okullları bitirmenin gayesindesiniz.

-Bir anlık öfkeyle bir ömrü heba etmeyin. Direnmeyi zalimlere ve Türkiye düşmanlarına karşı yapın. Siz Türk gençliğisiniz, yanlış bir tercihin içinde olan varsa dönsün. Analarınızın gözyaşlarını akıtmayın, babalarınızın ahını almayın.

-Gelin yanlış bir tercih içinde olan varsa dönsün gençlik üzerinde kumar oynayanları görün. Kavgayı çağırana değil kitap okumaya çağırana koşsun. Diyeceğiniz ne varsa söyleyin çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin buna müsaade etmeyin. Sizin yeriniz kapı değil içeridir, amfilerdir."



