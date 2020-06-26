Bahçeli: Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve iç tüzük ele alınmalı

26 Haziran 2020 Cuma, 16:41

Milletvekilleriyle toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle başlayan hazırlık süreci şu an partimiz ile AK Parti arasındaki temas ve görüşme trafiğiyle mesafe almakta, beliren ve bilinen kanuni düzenlemelerin alt yapısı oluşturulmaktadır. Özellikle Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve TBMM İç Tüzüğü’nü yeniden ele alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle çelişmeyecek içerik netliğiyle ve ifade niteliğiyle perçinlemek zarurettir” dedi. Bahçeli, TBMM Başkanı seçimleri için "Cumhur İttifakı'nın gereği neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



MHP'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen istişare toplantıları, milletvekilleri ile devam etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin milletvekilleri ile bir araya geldi. Görüşme öncesi MHP'li vekillerin ateşleri ölçüldü. Bahçeli, milletvekilleriyle yaptığı toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “TBMM Başkan Seçiminde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır." Milliyetçi Hareket Partisi’nin takip ettiği iki stratejik hedeften birisi Cumhur İttifakı’nın devamı, bir diğeri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dönemsel değil, bilakis daimi başarısıdır” dedi.

"ÇELİŞKİLER GİDERİLMELİ"

Yürürlükteki yasal ve idari mevzuatın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle uyumlaştırılmasını isteyen Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle başlayan hazırlık süreci şu an partimiz ile AK Parti arasındaki temas ve görüşme trafiğiyle mesafe almakta, beliren ve bilinen kanuni düzenlemelerin alt yapısı oluşturulmaktadır. Özellikle Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve TBMM İç Tüzüğü’nü yeniden ele alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle çelişmeyecek içerik netliğiyle ve ifade niteliğiyle perçinlemek zarurettir. Bir başka husus da Siyasi Etik Kanununa duyulan ertelenemez ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

"ZİLLET VİRÜSÜ"

Bahçeli, CHP hakkında şu sözleri sarf etti:

“CHP bu gaflet ve rezalet kervanının başını çeken çıbanbaşıdır. Demokrasi demek dalavereyle ipotekli ve icazetli partilerin grup kurmalarının önünü açmak demek değildir. CHP, demokrasiyi zillet çamuruyla ziyan etmenin peşindedir. Türkiye’yi engellemenin arayış ve beklentisi içindedir. Nerede yalan varsa CHP oradadır. Nerede yanlış ve yıkım varsa CHP hemen dibindedir. Çünkü bu CHP zembereğinden boşalmış, balataları yakmıştır. Türkiye günbegün ağırlaşan bir CHP sorunu ile karşı karşıyadır. Siyasete bulaşmış zillet virüsü istikrarsızlığın ana kaynağıdır."

"ORTADA TASLAK BİLE YOKKEN CEPHELEŞMEK YANLIŞ"

Baroların seçim usulleri ve yapılarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar hakkında değerlendirme yapan Bahçeli,“Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemelerin henüz hazırlık safhasında olduğu biliniyorken, bazı baroların 19 Haziran’da Ankara istikametli başlattıkları kaos yürüyüşü, buna CHP-HDP-İP’in aleni desteği sorumsuzluktur. CHP’nin, HDP’nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibariyle melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir. Karanlık bir kampanya tedavüldedir” dedi.

Barolarla ilgili taslağın olmadığını belirten Bahçeli, “Ortada taslak bile yok iken, tekli-çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmek yanlış ve sakat bir vehimdir. Kaldı ki, demokrasinin çoğulculuğunu isteyenlerin, sıra çoklu baro düşüncesine geldiğinde bir kaşık suda fırtına koparması çözülmesi imkânsız bir çelişkidir. gündemdeki baroların hiçbirisi milli haklarımızın müdafaa amacıyla yollara düşmemiş, ses vermemiş, tepki göstermemiştir. Hatta Türk Tabipler Birliği gibi oluşumlar terörle mücadeleye karşı çıkacak kadar alçalmışlar, bölücülerle aynı kareye girebilecek kadar çirkinleşmişler, milletimizle aralarına kapanmaz uçurumlar açmışlardır” ifadelerini kullandı.