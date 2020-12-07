Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu

07 Aralık 2020 Pazartesi, 20:33

Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti.

Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" dedi.