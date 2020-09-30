Bahçeli’nin AYM’ye yönelik sözlerine tepki yağdı: “Tam da çoklu baro ve Kavala kararları arifesinde”

30 Eylül 2020 Çarşamba, 19:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermeyi nasip etti" diyerek daha önce AYM'yi hedef almıştı.

Soylu'nun bu ifadeleri gündemdeki yerini korurken, bir açıklama da Bahçeli'den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barolar ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ardından Anayasa Mahkemesi’ni hedef aldı.

KAVALA VE BAROLAR AYRINTISI

“Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır” şeklinde açıklama geçen Bahçeli’ye CHP’li milletvekilleri sert sözlerle tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üç yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın "Tutukluluğunun hukuki olmadığına dair" başvurusunu değerlendirip, bireysel başvuru görüşmesini erteledi. Bahçeli’nin bu çıkışını değerlendiren, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yüksek yargıyı tam da çoklu baro ve Kavala kararları arefesinde tehdit etmektedir” ayrıntısına dikkat çekti.

“OTORİTERLİK DAYATILIYOR”

Cumhuriyet'e konuşan CHP'li Ali Şeker, Bahçeli'nin AYM çıkışını "83 milyonun biat etmesi ve hukukun iki dudak arasında bırakılması" için gerçekleştirdiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Türk Milleti'nin yüzde 70'i getirilen sistemden sıkıntı duyuyor. Daha önce destekleyenlerin pişman olduğunu araştırmalar gözler önüne seriyor. Otoriterliği dayatan bu sistemin demokrasilerde yeri yoktur. Biz o zaman da belirtmiştik fakat söylediklerimiz sadece sosyal medyada yer bulabildiği için yurttaşların bir çoğuna ulaştıramadık sözlerimizi. Bu tartışmayı Soylu, bilerek başlattı. İttifak ortağı da kendisine verilen görevi yerine getiriyor. 83 milyonun biat etmesi ve hukukun iki dudak arasında bırakılmasını istiyorlar" dedi.

“TEHDİT EDİYOR”

Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin yeniden dizayn edilmesine yönelik sözlerini “demokrasimiz açısından utanç verici” olarak değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hükümet sistemine uygun yargı organı" kuvvetler birliği ve talimatlı yargının tescilidir. Bahçeli, yüksek yargıyı tam da çoklu baro ve Kavala kararları arefesinde tehdit etmektedir” dedi.

“TAM GAZ FELAKETE”

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Kendisi yanlış şeritte olup, diğer herkesi ters yönde gitmekle suçlayan şoför gibisiniz. Ülke tam gaz felakete gidiyor. Herkesle, her şeyle ve her kurumla kavgalılar. Gençlerle, kadınlarla, doktorlarla, eski yol arkadaşlarıyla... Şimdi de hukuka, Anayasa mahkemesine çatıyorlar” açıklamasında bulundu.

“GÜNDEM DEĞİŞTİRME BAKANLIĞI”

Devlet Bahçeli’nin gündem değiştirmek için bu tür çıkışlar yaptığını belirten CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Anayasa Mahkemesi’ne yönelik hedef göstermelere sert sözlerle tepki gösterdi. Taşçıer, Bahçeli’nin söz konusu ifadelerine, “Saray'da bir tabure sahibi olmak için ortaklık yapanlara resmi olmayan ama her daim var olan bir bakanlık verildi; gündem değiştirme bakanlığı... Bu halkın tek gündemi var, o da yoksulluk ve işsizlik! Gerçekleri gizlemeye çalışanlar ilk seçimde o gerçeklerin altında kalacak” şeklinde yanıt verdi.