Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama: "Kötü haberim var"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hakkında attığı tweetlerin analizini açıkladı.
Devlet Bahçeli, bugün attığı tweetler ile Ali Mahir Başarır'ı ve Habertürk kararı nedneiyle RTÜK'ü eleştirenleri hedef alan açıklaamalar yayınladı. CHP'li Başarır, Bahçeli'nin hakkında attığı tweetlere yönelik, "Bahçeli’ye şahsıma attığınız tweet dizisine ilişkin kötü bir haberim var" dedi.
Başarır Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik şu açıklamayı yaptı:
"Tweet altındaki yorumların saat 22.00 itibariyle bot hesaplar ve tekrar atılan tweetler dışında 880 kişiden; 581 kişi (yüzde 66) Bahçeli’nin aleyhine, 299 kişi (yüzde34) ise lehinedir. Halk her şeyin farkında."
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