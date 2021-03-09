Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü'nden dikkat çeken Rasim Öztekin mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali’nin, Şevket Çoruh’u yok sayarak Öztekin için “Kavuğun son sahibi” demesi dikkat çekti. Hayali, “Kavuğun son sahibi, hoş bir sada bıraktın. Rahmetle...” dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 14:36
Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü'nden dikkat çeken Rasim Öztekin mesajı
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Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından dün tedavi gördüğü hastanede (8 Mart) hayatını kaybetti.

Öztekin’in hayatını kaybetmesinin ardından sanat ve siyaset dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı.

BAHÇELİ’NİN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ: “KAVUĞUN SON SAHİBİ”

Siyasilerin mesajlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü olan Fikret Hayali’nin mesajı dikkat çekti.

Hayali, “Kavuğun son sahibi, hoş bir sada bıraktın. Rahmetle...” ifadelerini kullandı.


Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğu 20 Eylül’de, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle Şevket Çoruh'a devretmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği törende konuşma yapan Rasim Öztekin, "Kavuk, bir usta-çırak ilişkisi. Bir liyakat ilişkisidir. Bugün Türkiye'de liyakat olayı tamamen unutuldu" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali’nin, Şevket Çoruh’u yok sayarak Öztekin için “Kavuğun son sahibi” demesi dikkat çekti.


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