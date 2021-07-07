Bahçeli'nin 'Soylu' açıklamalarına AKP'den ilk yorum

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:17

Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında, AKP’de dillendirilen “Soylu, kabine içinde yalnız kaldı” ifadelerine atfen “Kim demiş Soylu yalnız diye” diyerek, “AKP’ye açıktan göndermede bulunduğuna” işaret edilirken, AKP kanadı Bahçeli’nin açıklamaları sonrası, “Artık Soylu’nun azli gündeme gelmeyecektir. MHP, parti politikalarında belirleyici etkin güç haline gelmiştir” yorumlarını yapıyor. Partide, “Soylu’nun da MHP’den aldığı destekle birlikte gerek kabinede gerekse parti içinde etkin bir güç konumuna yükseldiği” belirtilirken, “Soylu’nun terörle mücadelede gösterdiği başarı yadsınamaz. AKP de Soylu’nun bu başarısının arkasında duran bir parti. Ancak Soylu parti içindeki gücünün farkında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile girdiği tartışma sonrasında Soylu’nun kamuoyundan gördüğü destek de ortada. Soylu, artık kamuoyu için de ‘vazgeçilmez bir isim’ haline geldi. MHP’nin desteğiyle de parti içinde büyümeye devam ediyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

MHP kanadından ise AKP’ye, “Dert Türkiye mi yoksa ikbal meselesi mi? Bugün Soylu’yu hedef alan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alır. Büyük resim hâlâ görülmüyor mu” soruları soruluyor.

İKİ TÖRENE ÇAĞIRMADI

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları AKP ve kabine içinde de tartışmalara neden olmuş ve “Soylu’nun artık AKP ve kabine içinde yalnız kaldığı” yorumları yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gerek partisinin milletvekillerinden gerekse kabine içinden Soylu’ya gelen tepkiler karşısında son günlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen iki törene “Soylu’yu çağırmaması, kulislerde, “Soylu ile yan yana gelmek istemiyor” şeklinde değerlendirilmişti. Soylu ile ilgili önceki gün de sosyal medyadan “istifa ettiğine” yönelik paylaşımlar yapılmaya başlanmış ancak İçişleri Bakanlığı, “Soylu’nun görevi başında olduğunu” belirtmişti.