Bahçeli’ye hakaret davasında beraat veren 4 yargıca soruşturma

15 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında “Dönek”, “Fırıldak”, “AKP stepnesi” diyen kişi hakkında açılan davada beraat kararı veren yerel mahkeme hakimi ile kararı onayan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkan ve 2 üyesi hakkında soruşturma açtı. Yargıçları tarafsız davranmamakla suçlayan Daire, hakimlerden savunma istedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarında beraat veren yargıçlar hakkında birçok soruşturma açan HSK; bu kez Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli için harekete geçti. Dava dosyasına göre, H.E. adlı kişi, 2017’de facebook hesabından Devlet Bahçeli aleyhinde “Dürüst, milliyetçi bir MHP’li; dönek, frıldak, AKP stepnesi Bahçeli’nin ardından niye gider anlamış değilim. MHP’ye verdiği her oy, AKP hanesine yazılıyor. Bunlar bu kadar mı gerizekalı” diye yazdı. Bahçeli’nin avukatının şikayeti üzerine bu kişi hakkında hakaret suçundan dava açıldı.

Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı H.M, “Bu sözlerin Bahçeli’nin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı, siyasetçi olan katılanın fikirlerini değiştirdiğinin rahatsız edici, kaba, abartılı ve nezaket dışı bir şekilde ifade edilmesi olduğu, siyasetçilerin diğer vatandaşlara göre sert eleştirilere karşı toleranslı olmaları gerektiği” gerekçesiyle beraat kararı verdi. Beraat kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak, onandı.

BAHÇELİ, YARGIÇLARI ŞİKAYET ETTİ

Bunun üzerine Devlet Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, asliye ceza mahkemesi hakimi ile istinaf heyetini HSK’ye şikayet etti. Nizameddin Kocabey’in şikayetin yapıldığı HSK Birinci Dairesi Üyesi Hamit Kocabey’in oğlu olduğu öğrenildi. Hamit Kocabey, bu nedenle şikayetin değerlendirildiği Birinci Daire toplantısına katılmadı.

HSK’DEN SORUŞTURMA KARARI

Daha önce iddialarla ilgili inceleme kararı alan HSK Birinci Dairesi, yaptığı değerlendirme sonucunda durumun soruşturmayı gerektirir nitelikte olduğuna hükmetti. Yargıçları, “Yaptıkları işler ve davranışlarla görevlerini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısı uyandırmak”la suçlayan Daire, yargıç ile istinaf heyeti hakkında soruşturma izni verilmesi konusunda Kurul Başkanı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e teklifte bulunulmasına karar verdi. Bakan Gül, HSK Başkanı sıfatıyla hakimler hakkında soruşturma izni teklifine “olur” verdi.

Bu kararla asliye ceza yargıcı H.M. ile 1. Ceza Dairesi Başkanı H.U, üyeler H.G. ve Z.C. hakkında soruşturma başlatıldı. HSK Başmüfettişi Hamit Çalık, 20 Mayıs’ta 4 yargıçtan 7 gün içinde savunma vermelerini istedi. Yapılacak soruşturma sonucunda HSK İkinci Dairesi, hakimlerle ilgili son kararını verecek.