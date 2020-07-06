Bahçıvan olarak çalıştığı villanın bahçesine kenevir ekti!

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:27

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde çalıştığı villanın bahçesine 604 kök Hint keneviri eken bahçıvan tutuklandı.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Haçgediği mevkisinde bir villada çalışan, ismi açıklanmayan bahçıvanın bahçede yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, dedektör köpekle villaya baskın yaptı.

Bahçede yapılan aramada 589'u toprağa ekili, 15'i kurutulmaya bırakılmış satışa hazır toplam 604 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan bahçıvan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.