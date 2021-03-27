Bahreyn GP’de ilk sıra Red Bull'dan Max Verstappen'in
Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn GP'de pole pozisyonunu Red Bull'dan Max Verstappen alırken Lewis Hamilton ikinci, Valtteri Bottas üçüncü oldu.
2021 Formula 1 sezonunda ilk pole pozisyonunun sahibi Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstaappen oldu. Genç pilot 1.28.997’lik derecesiyle en hızlı isim olurken geçtiğimiz yılın şampiyonu Lewis Hamilton, Verstappen’in 0.388 saniye gerisinde kaldı. İngiliz pilot 1.29.385’lik derecesiyle takım arkadaşı Bottas’ın önünde ikinci sırada yer aldı. Fin sürücü Valtteri Bottas ise en hızlı üçüncü pilot olurken 1.29.586’lık derecesiyle sıralama turlarını tamamladı.
LECLERC DÖRDÜNCÜ OLDU
Ferrari’de Charles Leclerc, ilk sıranın 0.681 saniye gerisinde kalırken Monakolu pilot 1.29.678 zaman turuyla dördüncü sırada yer aldı. Takımın yeni pilotu Carlos Sainz Jr. ise 1.30.215’lik derecesiyle takım arkadaşının 0.6 saniye gerisinde kalarak sekizinci oldu.
VETTEL İLK SEANSTA ELENDİ
Ferrari’den ayrılarak Aston Martin’e geçen Sebastian Vettel, ilk seansta elendi. 1.32.056’lık derecesiyle 18. sırada yer alan Alman pilot, takım arkadaşı Lance Stroll’un sekiz sıra arkasında yarışa başlayacak. Formula 1’e geri dönen Fernando Alonso ise iyi bir derece elde etti. Alonso, 1.30.249’luk zaman turuyla yarınki yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak.
Oluşan sıralama ise şöyle:
1. Max Verstappen – 1.28.997
2. Lewis Hamilton – 1.29.385
3. Valtteri Bottas – 1.29.586
4. Charles Leclerc – 1.29.678
5. Pierre Gasly – 1.29.809
6. Daniel Ricciardo – 1.29.927
7. Lando Norris – 1.29.974
8. Carlos Sainz Jr. – 1.30.215
9. Fernando Alonso – 1.30.249
10. Lance Stroll – 1.30.601
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