Bahriye Üçok'un anısı Fethiye'de de yaşatılacak

09 Ekim 2020 Cuma, 11:27

Fethiye Belediyesi tarafından yapılacak olan ve uzun yıllardır atıl durumda olan Bahriye Üçok Parkı’nın çalışmaları başladı. 2 milyon 665 bin TL’ye mal olacak Bahriye Üçok Parkı 5 bin 840 m² içerisinde yer alacak. İçerisinde çocuk oyun alanı, basketbol sahası, açık hava kütüphanesi, gölgelikli oturma alanları, çay bahçesi, çiçek gösteri alanları, çim alanları, yürüyüş yolları olacak. Aynı zamanda İşitme Engelliler Derneği’ne ait bölüm yenilenerek, derneğe teslim edilecek. Peyzajı ve çocuk oyun gruplarıyla birlikte adeta bambaşka bir boyut kazanacak park ile ilgili imzalar, Bahriye Üçok Parkı’nda atıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Alim Karaca, “Ben Fethiye Belediye Başkanı olarak Bahriye Üçok adını unutturmamak, o’nun adıyla anılan parkımızın o’na yakışır hale getirmek ve yaşatmak istiyorum. Bu nedenle bu proje üzerinde yoğunlaşarak, planlama uzmanlarımız, kent konseyi, estetik kurulu ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte koordineli çalışmalar yaparak yararlı bir proje ürettik. Bu parkı aslında bu gün açacaktık. Ancak pandemi dolayısıyla ihalesini erteledik. Bu güne kısmetmiş ihalesi yapıldı. Bugün de ihaleyi alan yüklenici ile sözleşme imzaladık” dedi.