Bakan Akar: Ermenistan savaş suçu işliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor...' açıklaması geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır. Ermenistan daha fazla insanlık suçu işlemeden işgal ettiği toprakları derhal boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, bölgeye getirdiği paralı askerleri, teröristleri de bir an önce bölgeden çıkarmalıdır. 30 yıl boyunca işgale sessiz kalanlar Ermenistan’ın bu yüzünü görmeli ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba sarf etmelidir.
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öğrenci-öğretmen pozitif çıksa da eğitime devam edilecek
- AKP'li başkan İBB'ye karşı simitçileri kışkırttı
Video Haberler
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öğrenci-öğretmen pozitif çıksa da eğitime devam edilecek
- AKP'li başkan İBB'ye karşı simitçileri kışkırttı