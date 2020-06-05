Bakan Akar talimat verdi, o askerler hakkında inceleme başlatıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.
Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA EN ÇOK PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ OLDU
Gece saatlerinde paylaşılan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu görüntülerde, bir acemi er yatakhanede sıkıştırılıyor ve ere 'devrecilik' adı altında eziyet ediliyor.
Erlerin bir acemi eri aralarına alarak uyguladıkları psikolojik şiddet sosyal medyada büyük tepki topladı. Yatakhanede bazı erlerin, acemi askere yapılan eziyeti önlemeye çalıştığı görüntülere yansıyor ama "Buranın ağası benim ulan" diyen bir asker, acemi ere eziyet etmeye devam ediyor. Acemi ere hakaret eden askerler, fiziki tacizlerini de video boyunca sürdürüyor.
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