Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan-Ermenistan cephesinde yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 12:21
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek mesajı
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Bakan Akar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz.



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