Bakan Akar'dan İran sınırında denetim
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran sınırında alınan tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile birlikte, havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra sıfır noktasındaki, 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevziine geçti. Alınan tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar’a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir" yanıtını verdi.
Bakan Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi’ne geçti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2'nci Hudut Bölük Komutanı’na Türk bayrağı emanet etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı. Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.
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