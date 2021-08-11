Kılıçdaroğlu'ndan göçmenlerle ilgili açıklama

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:56

Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bugün bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin ‘CHP'ye karşı birleşelim’ çağrıları, saldırı ve ölümler...

Ben, bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin."