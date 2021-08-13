Metro Turizm'e 'göçmen kaçakçılığı' soruşturması
Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen Metro Turizm ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm'e ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.
Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.
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