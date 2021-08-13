Metro Turizm'e 'göçmen kaçakçılığı' soruşturması

Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen Metro Turizm ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.

AA
13 Ağustos 2021 Cuma, 15:40
Metro Turizm'e 'göçmen kaçakçılığı' soruşturması
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm'e ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.

Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.


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