Bakan Akar’dan İrini Harekatı açıklaması

24 Kasım 2020 Salı, 16:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de basın mensuplarının, Alman askerlerinin Akdeniz’de Türk gemisinde arama yapması ile ilgili sorularını yanıtladı. Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor. Uygulaması da sıkıntılı yürümektedir” dedi.

Türk gemisindeki aramaya ilişkin Akar, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır" diye konuştu.

ROSELINE-A gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etmişti. Gemi, önceki gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durdurulup aramadan geçirilmişti. İrini Operasyonu Komuta Merkezi İtalya’nın Başkenti Roma’da bulunuyor.