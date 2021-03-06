Bakan Akar'dan Mısır açıklaması: Gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın doğalgaz arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesiyle ilgili olarak, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz. Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de Mısır'ın Türk kıta sahanlığına saygı göstermesinin önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz. Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
'ÇÖZÜMDEN YANAYIZ'
Bakan Akar ayrıca Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde çözümde yana olduklarını belirterek, "Sorunların uluslararası hukuk, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yanayız. Müzakerelere açığız" dedi.
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