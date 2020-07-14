Bakan Albayrak duyurdu! O ödeme erken yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedeli ödemesini bugün pancar çiftçisinin hesabına yatıracaklarını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından pancar çiftçisine yapılacak ödemeyi duyurdu. Bakan Albayrak, "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz" dedi. İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması;
"Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız... 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun"
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