Bakan Berat Albayrak : 2'nci yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüste ikinci dalganın yaşanmaması durumunda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüyebileceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin Bloomberg News'e genel bir değerlendirmede bulundu.Koronavirüs salgınında ikinci dalganın olmaması durumunda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini belirten Bakan Albayrak, "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız" açıklamasında bulundu.
"KARADENİZ'DEN YENİ GÜZEL HABERLER GELEBİLİR"
Karadeniz'de bulunan doğal gaza ilişkin olarak Bakan Albayrak "İlk gaz 2023 yılında sisteme verilecek şekilde yapılıyor, bu seviyelerde üretim ile şu anki tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi alanında bin metre daha derine inilecek. Sakarya bloğu önümüzdeki aylarda ve yıllarda yoğunlaşacağımız bir alan, yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir" dedi.
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