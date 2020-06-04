Bakan duyurdu: İki ülkeye gümrük kapıları açıldı

04 Haziran 2020 Perşembe, 10:14

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurdu.

Pekcan, şu paylaşımını yaptı:

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır. Böylece, diğer gümrük kapılarımızda uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verilecektir. Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan “temassız ticaret” uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim."



