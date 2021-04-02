Bakan duyurdu: Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

DHA
02 Nisan 2021 Cuma, 11:25
Bakan duyurdu: Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu
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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatarak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti. 


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