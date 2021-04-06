Bakan Elvan'dan 'deprem vergileri' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, deprem vergilerinin nereye kullanıldığıyla ilgili olarak “Belirli gelirler karşılığı olarak belirli harcama kalemleri veya projeler için ödenek tahsis edilmekte” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 11:57
Bakan Elvan'dan 'deprem vergileri' açıklaması
Abone Ol google-news

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a 2002-2020 yılları arasında deprem vergilerinin nereye kullanıldığını sordu. Tanrıkulu’nun TBMM’ye verdiği bu soru önergesine Bakan Elvan tek sayfalık yanıt verdi. konuyla ilgili mevzuatı iki paragrafta anlatan Bakan Elvan, önergeye tek cümlelik şu yanıtı verdi:

“Belirli gelirler karşılığı olarak belirli harcama kalemleri veya projeler için ödenek tahsis edilmekte, Hazine birliği kapsamında tüm gelir halkımıza hizmet için yapılan tüm giderlerin karşılanması amacıyla kullanılmaktadır.”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler