Bakan Elvan'dan 'deprem vergileri' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, deprem vergilerinin nereye kullanıldığıyla ilgili olarak “Belirli gelirler karşılığı olarak belirli harcama kalemleri veya projeler için ödenek tahsis edilmekte” açıklamasını yaptı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a 2002-2020 yılları arasında deprem vergilerinin nereye kullanıldığını sordu. Tanrıkulu’nun TBMM’ye verdiği bu soru önergesine Bakan Elvan tek sayfalık yanıt verdi. konuyla ilgili mevzuatı iki paragrafta anlatan Bakan Elvan, önergeye tek cümlelik şu yanıtı verdi:
“Belirli gelirler karşılığı olarak belirli harcama kalemleri veya projeler için ödenek tahsis edilmekte, Hazine birliği kapsamında tüm gelir halkımıza hizmet için yapılan tüm giderlerin karşılanması amacıyla kullanılmaktadır.”
Video Haberler
- Ataşehir'de korku dolu anlar!
- Hayatta kalmak için arkadaşlarının cesetlerini yediler
- Skandal görüntülere anlam veremedi! Uyarıda bulundu
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
- Sivas'taki feci kaza anı kamerada
- 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
- Bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı
- Çok sert tartışma! Reklama gitmek zorunda kaldı
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Amiraller için ilk karar
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- D vitamini kullanımına dikkat!
- ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı
- Amirallerin bildirisine ilk yorum
- Emekli subaylardan Milli Savunma Bakanlığı'na yalanlama