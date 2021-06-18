Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, döviz kuruna yönelik yaptığı açıklamada, "Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak" ifadelerini kullandı.
Elvan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
Pandemide 9.5 milyon vatandaşa 55 milyar TL destek verdik. Toplam destekler 141 milyar TL’yi aştı, yıl sonuna kadar 191 milyar ile milli gelirin yüzde 3.14’üne ulaşacak.
Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın önünde, kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız.
Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak. Enflasyonla mücadele, tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor.
Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır.
Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak. Bu da sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak.
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