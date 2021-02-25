Bakan Elvan'dan reform açıklaması

25 Şubat 2021 Perşembe, 08:33

Bakan Elvan, ekonomik reformla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik.



Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak."

