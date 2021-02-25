Bakan Elvan'dan reform açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'ekonomik reform' çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.

AA
25 Şubat 2021 Perşembe, 08:33
Bakan Elvan'dan reform açıklaması
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Bakan Elvan, ekonomik reformla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik.

Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak."


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