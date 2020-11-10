Bakan Elvan'dan yeni açıklama

10 Kasım 2020 Salı, 18:23

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Elvan tarafından yayınlanan ve "Gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini arttıracağız" denilen açıklama şöyle:

"KATILIMCI ANLAYIŞ"

Ekonomi politikalarımız esası, büyüme ve istihdamı arttırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Türkiye, kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz.

"GERÇEKÇİ RİSK YÖNETİMİ"

Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini arttıracağız.

Vergi düzenlemesi başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin arttırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimcililer açısından her bakımda iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde olacaktır.

Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yen, fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretimin süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi arttıracağız.