Bakan Ersoy, Covid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

15 Eylül 2020 Salı, 12:17













Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 14 Eylül Pazartesi akşam 21.00 sıralarında Başkan Böcek’in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son yapılan koronavirüs testleri negatif çıkarken, sağlık durumuhuh da her geçen gün daha iyiye gittiği bildirildi.

BAKAN ERSOY BİLGİ ALDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Başkan Böcek’in oğlu Gökhan Böcek tarafından karşılanan Bakan Ersoy, hastane yetkililerinden Başkan Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, “Başkan’ın sağlık durumu bir önceki haftaya göre daha iyi. Başkanımızın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz. Şu anda çok riskli bir durum yok. İnşallah hızla toparlayacak” dedi.