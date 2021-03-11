Bakan Fahrettin Koca'dan Covid-19'un 1. yıl dönümünde açıklama: 'Maskesiz günler yakın'

11 Mart 2021 Perşembe, 17:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Türkiye'de ilk kez tespit edilmesinin 1. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. "2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek" değerlendirmesinde bulunun Koca, 'maskesiz günler' mesajı verdi.

Fahrettin Koca'nın konuşmasında öne çıkan açıklamalar şöyle:

"2020'nin yılının 17 Mart'ını hatırladığınızdan eminim. Huzurlarınıza çıkarak ilk vefat haberimizi verdim. Kaybettiğimiz hasta 89 yaşında kronik rahatsızlıkları olan bir eczacıydı. O tarihten bu yana Covid-19 sebebiyle aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı. Toplam vaka sayımız ise 3 milyona yaklaştı."

"Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek."

"Bugün itibariyle uygulanan aşı on milyon dozdan fazladır. Yerli aşılarımızla ilgili gelişmeleri de sizlere düzenli olarak bildirdim. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız."

"Covid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın."

"Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık."

"Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz."

"Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak."

"Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak."

"KABUS 2021'DE AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMEYECEK"

"Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek."

"Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız."

"Aşı programı tamamlandığında vaka sayısı örneğin 5 ise 1'e inmiş olacak. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız."

"MASKESİZ GÜNLER YAKIN"

"Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden atalım, umutla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım."

Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz."