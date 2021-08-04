Bakan Gül de "İmar" tartışmasına girdi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yanan ormanların imara açılacağına yönelik tartışmalarla ilgili konuşan Gül, bunun söz konusu olmadığını söyledi.
Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Yanan ormanların yerinde ancak yeni orman yetiştirilir.' Bu, anayasal yükümlülük ve aynı zamanda vicdani sorumluluğumuzdur. Dayanışma ve el birliğiyle bu toprakları yine yeşerteceğiz." ifadelerini kullandı.
“Yanan ormanların yerinde ancak yeni orman yetiştirilir.” Bu, Anayasal yükümlülük ve aynı zamanda vicdani sorumluluğumuzdur. Dayanışma ve el birliğiyle bu toprakları yine yeşerteceğiz.#YeşilVatan— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 4, 2021
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