Bakan Kasapoğlu Covid-19'a yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 17:19
Bakan Kasapoğlu Covid-19'a yakalandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.

Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.

Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."



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