Bakan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız

24 Nisan 2021 Cumartesi, 10:45

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne hazır olduklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Stadı’nın her açıdan yenilendiğini belirterek, “İnanıyorum ki 29 Mayıs’ta keyifli, rekabet dolu bir final gerçekleşecek. Futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir gün olmasını ümit ediyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs’ta UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Yenileme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, İsviçre'nin Nyon Kentindeki UEFA genel merkezinden İstanbul’a getirilen UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nın yanında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU SEYİRCİYLE BULUŞTURMA NOKTASI"

Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne her açıdan hazır olduklarını belirterek, “Stadımızı Türkiye Futbol Federasyonumuz zemini, tribünleri, teknik altyapısı, ışıklandırması, localarıyla her açıdan yeniledi. Bu anlamda da dünyanın en önemli finallerinden bir tanesine ev sahibi olarak hazır duruma geldik. İnanıyorum ki, 29 Mayıs’ta keyifli, rekabet dolu bir maç gerçekleşecek. Kupamızda dünyanın en güzel şehri İstanbul’umuzda. İnşallah futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir final olmasını ümit ediyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında halkın hizmetine sunulan modern ve kaliteli tesisler inşa edildiğini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda olduğu gibi spor altyapısında da ciddi bir devrim gerçekleştirildi. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla her branşa hitap edecek tesis altyapımız var. Bunlardan bir tanesi de statlarımız. UEFA verilerine göre en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. Aynı zamanda en modern ve kaliteli statlara da sahibiz. Her geçen gün bu envanteri güçlendiriyoruz. Yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı’nda inanıyorum ki en güzel şekilde, sıcaklığımız, samimiyetimizle finale ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.