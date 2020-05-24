Bakan Kasapoğlu’ndan 1000 kişiye milli forma
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1000 kişiye A Milli Futbol Takımı’nın formasını hediye etmek istediklerini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1000 kişiye A Milli Futbol Takımı’nın formasını hediye etmek istediklerini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ile bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Sevincimizi çoğaltmak, bugünlerin hatırasını yaşatmak için 1000 kişiye milli takım forması hediye etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paylaşımında, "#BayramdaBirlikteyiz" etiketiyle Ramazan Bayramı mesajlarını beklediklerini de belirtti.
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