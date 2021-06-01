Bakan Koca: 50 yaş üzeri aşı programı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün başladığını açıkladı.

DHA
01 Haziran 2021 Salı, 15:23
Bakan Koca: 50 yaş üzeri aşı programı başladı
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Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibarıyla başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.


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