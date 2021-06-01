Bakan Koca: 50 yaş üzeri aşı programı başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün başladığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibarıyla başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.
Video Haberler
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
En Çok Okunan Haberler
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Erdoğan açıkladı, işte yeni kararlar
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den yeni iddia
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- 14 mermilik saldırı raftan indi
- Davutoğlu'ndan 'Suriye'ye giden silahlar' açıklaması
- Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması