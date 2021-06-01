Bakan Koca: 50 yaş üzeri aşı programı başladı

01 Haziran 2021 Salı, 15:23

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibarıyla başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.