Sağlık Bakanı Koca, engelli yurttaşlara Covid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımında, sağlık personelinin, engelli yurttaşların evlerine giderek, aşılarını yaptığı görüntülere de yer verildi.

Görüntülerde aşı yapılan engelli yurttaşlardan biri doktorun kendilerini arayarak aşı sıralarının geldiğini söylediğini belirterek, "Bizim aşı sıramızın olduğunu bilmiyorduk. Haberimiz de yoktu. Bugün de geleceklerini söylediler ve tam saatinde, zamanında geldiler" dedi.

Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/zaNWTVm07O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2021