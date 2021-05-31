Bakan Koca'dan 'normalleşme' paylaşımı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 07:59

Bakan Koca, normalleşme süreciyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" notunu ekledi. Koca'nın paylaştığı videoda koronavirüs aşına dikkat çekilerek "Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşıları standart kaleti, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır" ifadeleri yer aldı.