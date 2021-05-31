Bakan Koca'dan 'normalleşme' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili yayınladığı videoda koronavirüs aşısına dikkat çekti.
Bakan Koca, normalleşme süreciyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" notunu ekledi. Koca'nın paylaştığı videoda koronavirüs aşına dikkat çekilerek "Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşıları standart kaleti, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
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