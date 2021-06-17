Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en düşük ve en yüksek iller

17 Haziran 2021 Perşembe, 17:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 binlik vaka haritasını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.

En yüksek iller arasında Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat yer aldı. En düşük iller ise Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Aydın oldu.