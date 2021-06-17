Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en düşük ve en yüksek iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 binlik vaka haritasını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 binlik vaka haritasını açıkladı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.
En yüksek iller arasında Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat yer aldı. En düşük iller ise Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Aydın oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/tyXHSVcOPv— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021
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