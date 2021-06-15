Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka ve vefat sayısı arttı
Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.
VAKA VE VEFAT SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı’nın 14 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 428 hastayla birlikte 5 bin 626 yeni vaka tespit edilmişti Bugün ise vaka sayıları artarak 5 bin 955'e ulaştı. Yine dün, 74 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 585 kişi de sağlığına kavuşmuştu. Bugün ise vefat edenlerin sayısı 84'e yükseldi
Türkiye'nin 15 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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