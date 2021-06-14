Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 14 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka ve vefat sayısı arttı
Sağlık Bakanlığı, 14 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.
VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI!
Sağlık Bakanlığı'nın 13 Haziran verilerine göre, 214 bin 957 test yapılırken semptom gösteren 454 hastayla birlikte 5 bin 12 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı 5 bin 626'ya yükseldi. Yine dün 53 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise vefat edenlerin sayısı 74'e yükseldi.
Türkiye'nin 14 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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