Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 14 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka ve vefat sayısı arttı

14 Haziran 2021 Pazartesi, 20:03

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI!

Sağlık Bakanlığı'nın 13 Haziran verilerine göre, 214 bin 957 test yapılırken semptom gösteren 454 hastayla birlikte 5 bin 12 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı 5 bin 626'ya yükseldi. Yine dün 53 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise vefat edenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Türkiye'nin 14 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: