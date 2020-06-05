Bakan Koca çocuklara böyle duyurdu

05 Haziran 2020 Cuma, 13:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 0-18 yaş arası çocuklar ve 65 yaş üstü yurttaşlara Twitter üzerinden seslendi. Koca, "Sevgili çocuklar, amcalar ve teyzeler sabrınız için gözlerinizden öpüyor. Ama uzaktan!" dedi.

Öte yandan Koca, bugün sokağa çıkma izni bulunan 0-18 yaş çocuklara da güzel havanın tadını çıkarmalarını söyledi. Koca, "Harika bir gün, saat 14.00-20.00 arası harika vakit geçirin. Çok sevgiler. Annelerle babalara özverileri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.