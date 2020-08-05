Bakan Koca: Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalananlara bırakmayın
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla mesaj yayımladı.
Bakan Koca, paylaşımında, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın. Tedbir alın" dedi.
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