Bakan Koca: Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalananlara bırakmayın

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın" dedi.

DHA
05 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:34
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla mesaj yayımladı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın. Tedbir alın" dedi.


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