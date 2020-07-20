Bakan Koca duyurdu: İki şehirde düğün karantinası

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 21:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'daki bir düğünde 70 kişinin maskesiz ve kol kola halay çektiğini ve Trabzon'daki kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Twitter adresindne açıklama yapan Fahrettin Koca, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" dedi.